В Одессе заблокировали контрабанду алкоголя и сигарет

Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду алкоголя и сигарет в Одессе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, местные жители наладили контрабанду алкоголя и табачных изделий из одной из соседних стран посредство международных почтовых сервисов. Для хранения товара использовали склад одного из почтовых перевозчиков в Одессе. Контрабандный товар распространялся через местных продавцов.

Также сообщается, что правоохранители обнаружили на территории склада 135 тыс. пачек сигарет и почти 500 бутылок алкоголя без акцизных марок. Стоимость изъятого товара составляет почти 3 млн гривен. В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия.