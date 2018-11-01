Ломаченко может провести бой за титул IBF

Чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) может провести поединок за титул IBF в 2019 году. Об этом сообщает ESPN.

Американец Майки Гарсия (39-0, 30 КО) оставил пояс вакантным в легкой весовой категории, и теперь за него будут боксировать лидер мирового рейтинга IBF Ричард Комми (27-2, 24 КО) из Ганы и третий номер в мире Иса Чаниев (13-1, 6 КО) из России.

Согласно источнику, контракт на бой еще не подписан, но стороны уже обо всем договорились. Вероятнее всего, поединок состоится 2 февраля во Фриско (штат Техас, США).

Более того, сообщается, есть большая вероятность того, что победитель данного противостояния выйдет в ринг против триумфатора боя между Ломаченко и обладателем пояса WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).

Напомним, что бой Ломаченко - Педраса пройдет 8 декабря в Нью-Йорке.