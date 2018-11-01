Неизвестные забросали Андреевскую церковь «коктейлями Молотова»

Сегодня утром в Киеве злоумышленники бросили в двери Андреевской церкви две бутылки с зажигательной смесью, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что по спецлинии 102 в столичную полицию обратился охранник Андреевской церкви, он сообщил, что двое неизвестных бросили во входную дверь церкви две стеклянных бутылки.

На место происшествия немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло.

Охранники пытались задержать злоумышленников, однако они применили газовые баллончики и скрылись.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.