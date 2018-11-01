Чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь погиб в ДТП

В Ровенской области произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает 112.Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

"На автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водителя фургона доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

"В салоне фургона находились еще два пассажира: отец водителя, 50-летний житель Острожского района, и 33-летний спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В полиции имена погибших не называли, в то же время агентство журналистских расследований "Четверта влада" на своей странице в Facebook отмечает, что в ДТП погиб чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, еще один спортсмен Олег Жох - в тяжелом состоянии в больнице, - говорится в сообщении.