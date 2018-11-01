СБУ заблокировала канал контрабанды с РФ в Сумской области

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в контрабанду товаров Сумской области на территорию нашего государства с РФ и в обратном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входили несколько граждан России, наладили незаконный канал поставки через госграницу Украины ядохимикатов, автозапчастей и продуктов питания.

Как было отмечено во время брифинга с участием руководства Управления СБУ в Сумской области, для переправки контрабанды вне установленных пунктов пропуска злоумышленники подыскивали «проводников» среди жителей приграничных населенных пунктов, в частности из криминальной среды. Также представители группировки создали по обе стороны границы, так называемые перевалочные базы для отгрузки и временного хранения контрабандного товара. Незаконно ввезенная продукция сомнительного качества распространялась среди местных предпринимателей.

Во время спецоперации правоохранители остановили в Краснопольском районе девять грузовиков, на которых дельцы противоправно перевозили из РФ в Украину продукцию почти на одиннадцать миллионов гривен. Также задержан один из организаторов группировки - гражданин России и нескольких его соратников - граждан Украины.