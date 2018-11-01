В Украине будут судить высокопоставленного российского военного

Обвинительный акт в отношении заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил России направлен Главной военной прокуратурой в украинский суд.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Отмечается, что специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении чиновника российской армии было закончено, а 13 ноября обвинительный акт в отношении него направлен в суд для осуществления специального судебного разбирательства.

Российского военного чиновника обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 27 (виды соучастников), части 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность), части 1 статьи 111 (государственная измена), части 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц) и части 2 статьи 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины.

Украинское следствие установило, что указанный военный чиновник в феврале-марте 2014 года, находясь в Крыму, участвовал в совершении умышленных действий для изменения границ территории и государственной границы Украины, способствовал беспрепятственному вторжению российских войск на полуостров для его оккупации, подстрекал военнослужащих Украины к совершению государственной измены и тому подобное.

Обвиняемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.