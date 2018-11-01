Полторак заявил о недостаточном объеме финансов, заложенных на оборону в бюджете-2019

Министр обороны Степан Полторак считает недостаточным финансирование обороны в проекте государственного бюджета на 2019 год.

Об этом министр заявил в ходе заседания Кабинета министров, - сообщает 112.ua.

"Над бюджетом на 2019 год мы очень долго работали. По моему мнению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону - не на безопасность, а на оборону - является недостаточным", - сказал Полторак.

По словам министра, средства необходимы на закупку вооружения и техники, а также на инфраструктурные проекты.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что направит в Совет национальной безопасности и обороны предложения от Кабмина на основании требований министра обороны для дальнейшего рассмотрения возможного перераспределения расходов на оборону. В то же время он добавил, что намерен поручить провести аудит всех расходов Минобороны.

Как сообщалось ранее, проект бюджета на 2019 год предусматривает около 101,4 млрд грн на Минобороны.