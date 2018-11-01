В Мариуполе выявлены два случая ботулизма: больные находятся в тяжелом состоянии

Ботулизм выявлен у двух жителей Мариуполя, которые находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области.

"Мариупольское городское управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области информирует, что в городе зарегистрированы два не связанных между собой случая тяжелого пищевого отравления ботулизмом жителей города, 1959 и 1980 года рождения", - говорится в сообщении.

Первый случай заболевания зарегистрирован 7 ноября. Причиной заболевания, вероятно, стало употребление рыбы вяленой (леща), которую мужчина приобрел в магазине в Центральном районе Мариуполя. Употреблял в пищу 1 и 2 ноября, однако за медицинской помощью обратился только 7 ноября и уже в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение КУ "Больница скорой медицинской помощи" с диагнозом "ботулизм".

Второй случай заболевания зарегистрирован 10 ноября. Причиной заболевания, вероятно, стало употребление рыбы вяленой (плотвы), которую заболевший приобрел на стихийном рынке в Кальмиусском районе в свежем виде, солил и вялил в домашних условиях.

Заболевшим проводится интенсивная терапия.