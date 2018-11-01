Украина, Польша и Литва призвали G7 к санкциям против морских портов РФ в Азовском море

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва призвала страны-члены Европейского Союза и G7 (Большой семерки) ввести санкции против российских морских портов в Азовском море в ответ на незаконное сотрудничество с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Межпарламентская ассамблея трех стран также осудила эскалацию военного конфликта в Украине со стороны Российской Федерации и милитаризацию Азовского моря.

"Ассамблея членов Верховной Рады Украины, Сейма Литвы, Сейма и сената Польши призывает страны-члены Европейского Союза и страны-члены Большой семерки ввести санкции против российских морских портов в Азовском море за их незаконное взаимодействие с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма, которые были закрыты украинскими властями ", - говорится в резолюции.

Кроме того, межпарламентская ассамблея трех страны призвала страны Евросоюза продлить санкции с шести месяцев до года против Российской Федерации, пока Москва полностью не выполнит минские договоренности и не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.

Также, согласно резолюции, парламентская ассамблея призвала страны ЕС рассмотреть возможность усиления санкций против РФ в случае продолжения эскалации на востоке Украины.