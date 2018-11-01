В Ичне на территории арсенала обнаружили беспилотник

Во вторник, 13 ноября, на территории арсенала Минобороны в Ичне Черниговской области обнаружили беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, квадрокоптер Phantom находился на земле возле одного из хранилищ на технической территории военных складов.

"После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено. БПЛА передан сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия", - говорится в заявлении украинских военных.

Как сообщают в пресс-службе, полет любых БПЛА над военными частями, размещением подразделений ВСУ и над другими военными объектами запрещен.