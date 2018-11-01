Wizz Air начал летать из Харькова в Лондон

Венгерский лоукостер Wizz Air начал выполнять рейсы по маршруту Харьков-Лондон-Харьков.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Первый рейс в аэропорт Лондон-Лутон был отправлен 13 ноября в 13:24 по киевскому времени. Перелет осуществляется на Airbus A320-232 с регистрационным номером G-WUKF. Возраст воздушного судна - 7 месяцев.

Рейсы из Харькова в Лондон будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути - 3 часа 55 минут.

В авиакомпании напомнили, что 25 ноября из Харькова также стартуют рейсы в Вену. Они будут осуществляться по средам и воскресеньям, а с 18 февраля - по вторникам, четвергам, субботам.