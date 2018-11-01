В лесах Донецкой области появятся закарпатские лани

Закарпатские лани появятся в лесах Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Одним из инициаторов презентовать закарпатских ланей Донецкой области в знак дружбы между Востоком и Западом Украины стал начальник Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга.

Лесоводы Закарпатья передали в дар Донецкому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства двух самок ланей. Животные выросли в экологических условиях в вольерном хозяйстве, их возраст - 4,5 года, то есть они спокойно переживут транспортировку и приспособятся к местному климату Донетчины.