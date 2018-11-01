Из-за отсутствия отопления в Смеле открыто уголовное производство

По факту непредставления тепла в городе Смела открыто уголовное производство, сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По данным главка, действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также отмечается, что 13 октября в городе местные жители перекрыли движение транспортных средств с требованием начала подачи тепла в квартиры. Однако позже движение было возобновлено.