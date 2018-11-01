В Кривом Роге запустили четыре из шести котельных предприятия "Криворожская теплоцентраль", одна разогревается, еще одна готовится к запуску. Об этом сообщил народный депутат Константин Павлов по итогам переговоров с представителями ПАО "Криворожгаз", передает "Радио Свобода".

"Запущены в работу четыре котельные "Теплоцентрали", шестая разогревается и выходит на параметры, чтобы подавать тепло потребителям, восстанавливается работа пятой", - сообщил он.

По словам депутата, во вторник вопрос о стабильной поставке газа криворожским тепловикам продолжат решать в Киеве на переговорах в НАК "Нафтогаз Украины".

Павлов рассказал, что одной из договоренностей с ПАО "Криворожгаз" является немедленное возобновление работы аварийной службы предприятия, которая была приостановлена в понедельник.

Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, который присутствовал на переговорах, подтвердил, что сейчас продолжаются технические мероприятия для поставки газа к двум неподключенным котельным, а аварийные бригады коммунальщиков будут помогать работникам "Криворожской теплоцентрали" запускать тепло и ликвидировать аварии.