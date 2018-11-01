Во Львовской области за неделю заболели корью почти 500 человек

Во Львовской области 489 человек заболели корью за минувшую неделю.

Сообщается, что среди заболевших 373 детей до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от 5 до 9 лет, из них 78% не были вакцинированы. Также отмечается, что госпитализированы 323 человека.

По данным лабораторного центра, за минувшую неделю в области зарегистрированы 10 вспышек заболевания в общеобразовательных школах, из них 55 школ - во Львове. Отметим, что больше всего заболевание распространено в Пустомытовском, Яворовском, Перемышлянском, Жолковском, Стрыйском и Дрогобычском районах.

По данным центра, за минувшую неделю вакцинировались от кори 1 тысяча 308 человек.