В Чернобыльской зоне произошло ДТП из-за животного: 4 человек в тяжелом состоянии

11 ноября в 15:49 в оперативно-диспетчерскую службу Чернобыльской зоны из Государственной администрации Зоны отчуждения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 3-м километре автомобильной дороги Чернобыль-Славутич от КПП «Паришив» по ​​территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения.

На место происшествия срочно выехал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части г. Чернобыль, спасатели деблокировали 4 пострадавших из автомобиля Renault Duster и в тяжелом состоянии передали их в кареты скорой медицинской помощи.

В результате столкновения животное погибло на месте.