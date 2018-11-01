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"Криворожгаз" допускает техногенную катастрофу в регионе

Сегодня, 14:08 citynews.net.ua | Напечатать

НАК "Нафтогаз Украины" не дает государственному предприятию газ. Во вторник в Кривом Роге ожидается минус пять. Велика вероятность техногенной катастрофы во много раз крупнее Алчевска. Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

Государственная компания "Нафтогаз" не дает газ другой государственной компании "Криворожская теплоцентраль", которая принадлежит Фонду госимущества. ТЭЦ не может обеспечить теплом сотни тысяч жителей города. Причина – долг за газ.

"Единственный поставщик - НАК "Нафтогаз Украины" не подключает предприятие за долги. Температура вскоре упадет ниже нуля и трубы замерзнут в любой момент. Половина города может провести зиму без тепла. Нас ждет новый Алчевск, только в несколько раз больше", - говорится в сообщении пресс-службы.

"В городе орудуют люди в балаклавах, которые бьют стекла и режут шины автомобилей. ПАТ "Криворожгаз" в осаде. Автомобили аварийно-диспетчерской службы компании не могут выехать на вызов, - сообщают в пресс-службе. - На предприятии отключена вода. Завтра не будут работать отделения и Центры обслуживания клиентов ПАТ "Криворожгаз".

Как только "Нафтогаз " разрешит подачу газа, "Криворожская теплоцентраль" будет подключена. Пока два государственных предприятия не могут договориться. "Криворожгаз" не является стороной конфликта или переговоров. Вопрос можно решить только с НАК "Нафтогаз Украины".

"По данным местных СМИ, работу "Криворожской теплоцентрали" контролирует депутат БПП Константин Усов. Его "титушки" пытаются вынудить ПАТ "Криворожгаз" включить газ. Под удар попали рядовые сотрудники компании", - говорится в сообщении пресс-службы.


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