Митингующие подожгли шины под зданием «Криворожгаза»

Сегодня, 12 ноября, криворожане пикетируют «Криворожгаз». В их числе - представители общественных организаций и политсил - НацКорпус, «Солдатские матери Криворожья», Батальон Национальной защиты «Кривбасс», депутаты, сообщает 0564.

Цель участников митинга – убедить газового монополиста в необходимости поставок газа на котельные «Теплоцентрали», ведь пока газовщики кивают на тепловиков а тепловики на газовщиков, мерзнут тысячи горожан.

К собравшимся не вышли руководители предприятия, дежурная сообщила что сегодня понедельник и «никого из начальства нет». Сотни горожан посчитали это неуважением, тем более что о митинге было известно заранее и никто не почитал нужным их выслушать, разъяснить ситуацию.

Напомним, «Криворожская теплоцентраль» вечером 11 ноября запустила 4 котельные и предупредила, что «риск вмешательства ПАО «Криворожгаз» в работу котельных АО «Криворожская Теплоцентраль» остается».

В то же время пресс-служба «Криворожгаза» около 23:00 11 ноября заявила: «Зафиксировано падение давления в газораспределительных сетях ПАО "Криворожгаз», что приведет к возникновению аварийных ситуаций.