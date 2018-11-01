В Украине с 14 ноября ожидается снег

В Украине с 14 ноября 2018 года ожидается снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, 14 ноября мокрый снег ожидается в Киевской и Черниговской областях, а в Житомирской и Винницкой областях, по данным синоптиков, ожидается мокрый дождь со снегом. По данным синоптиков, 14 ноября, на западе страны пройдут дожди, на остальной территории - солнечно и без осадков.

Согласно данным синоптиков, 14 ноября, ночью температура опустится до -10 градусов мороза, днем максимальная температура составит +13.

По данным синоптиков, снег в Украине ожидается и 15 ноября. На большинстве территории страны 15 ноября дождливо, а в Киевской, Житомирской, Донецкой, Черниговской, Запорожской областях ожидается мокрый снег с дождем.

По данным синоптиков, 15 ноября, ночью температура опустится до -5 градусов мороза, днем максимальная температура составит +9.