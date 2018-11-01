На дороги Украины выпустили «автобус-призрак»

На дороги Украины в рамках совместного проекта КМЕС «Управляй» и Нацполиции запустили «автобус-призрак».

Запуск «автобуса-призрака» является вторым этапом социального проекта «Управляй», который стартовал в прошлом году. Он был запущен Национальной полицией и Консультативной миссией Европейского Союза с целью привлечения внимание водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения. Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.

«К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тысяч – с пострадавшими. И хотя по сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для полиции превенции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей», - сказал зампредседателя Нацполиции – руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич.

Он добавил, что всего с начала года полиция обнаружила более 800 тысяч фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Кроме того, полиция обнаружила 94,5 тысячи фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

«Этот автобус будет путешествовать по городам страны для того, чтобы показать, что иногда водители бывают безответственными. Если человек сел за руль или просто идет вдоль дороги, он должен думать о последствиях. Мы считаем, что наказание, как штрафы, должны быть последним рычагом влияния на водителя», - отметил он.