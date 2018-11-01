СМИ: Пенсионерка из Сартаны повесилась из-за отказа в получении субсидии

Пенсионерка из Сартаны наложила на себя руки, возможно, из-за отказа в получении субсидии.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мариупольский общественник Максим Миргородов, - передает MRPL.CITY.

"На днях в Сартане случилось непоправимое – из-за невозможности платить государству деньги, ушла из жизни женщина. Ей отказались оформить субсидию на следующий год, насчитали новые долги. Понимая, что не способна оплатить космические суммы за отопление, она покончила жизнь самоубийством", - написал он.

Факт смерти пенсионерки подтвердили в Центральном отделе полиции, уточнив, что женщину обнаружили родственники 2 ноября около 6:30 в ее доме. Также правоохранители подтвердили наличие следов удушения, уточнив, что по факту смерти открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Директор департамента социальной защиты населения Мариупольского городского совета Андрей Ремпель сообщил MRPL.CITY, что о конкретной ситуации информации не имеет. При этом он отметил, что пенсионерка с указанной пенсией гарантированно должна была получить субсидию и для этого от нее требовалась только декларация о доходах и заявление. В то же время Андрей Ремпель уточнил, что в случае, если с женщиной были прописаны еще граждане, тогда расчет субсидий должен производиться с учетом и их доходов.

"Одним из главных нововведений этого года на получение государственной помощи является обязательное указание в декларации паспортных данных всех прописанных членов семьи, а также детей, достигших 14 лет. Теперь автоматический перерасчет на получение субсидий получило из 40 тысяч зарегистрированных граждан - только 36 тысяч. Другие же 4 тысячи мариупольцев находятся на стадии рассмотрения в силу ряда причин: изменения в составе семьи, деклараций паспортных данных, задолженность, прочее. Причиной отказа в госпомощи может быть ряд причин: наличие дома более 200 кв. метров, квартиры более 120 кв. метров, автомобиля - даты выпуска меньше чем 5-летней давности, нового имущества стоимостью в 50 тысяч и тому подобное. К тому же, в случае, если трудоспособный член вашей семьи не работает официально, то в оформлении субсидии вам откажут", - отметил директор департамента социальной защиты населения Мариупольского городского совета.

По его словам, если у претендента на субсидию есть дети или родственники, зарегистрированные в квартире, но они живут отдельно и уплачивают единый социальный взнос, то есть возможность на получение субсидии без учета их доходов - после проверки указанного факта социнспектором.

"В случае пребывания зарегистрированных родственников за пределами Украины, они должны предоставить документ, подтверждающий официальное трудоустройство, - чтобы вы имели возможность на помощь. Но в расчет принимается лишь 21 государство, перечень которых есть на сайте Министерства социальной политики Украины", - уточнил Андрей Ремпель.