Заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко заявил, что со здоровьем незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова "все хорошо".

Об этом сообщает росСМИ.

Как отметил Максименко, Сенцов сейчас дистанционно руководит постановкой своей пьесы "Номера", премьера которой должна пройти в декабре в Киеве. Кроме того, Сенцов планирует написать книгу и направить в издательство для публикации сборник рассказов о своем детстве пятью языками.

"Что касается его здоровья, то со здоровьем (после длительного голодания) у него все хорошо. Он полон сил и творческих планов", - сказал заместитель главы ФСИН России