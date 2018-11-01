В Полтавской области на попытке подкупа сотрудника Службы безопасности Украины задержали "криминального авторитета".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, злоумышленник предлагал сотруднику СБУ 5 тыс. долларов за содействие правоохранителя в решении вопроса относительно закрытия дела, открытого за нелегальное функционирование автозаправочной станции в одном из населенных пунктов области.

"После получения противоправного предложения оперативник сразу обратился к внутренней безопасности СБУ. Правоохранители задержали "авторитета" в одном из населенных пунктов Полтавской области при попытке передачи очередной суммы обещанного "гонорара", - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.