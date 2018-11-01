В Украине могут ограничить строительство левых поворотов на скоростных трассах

В Украине могут ограничить проектирование и строительство левых поворотов на участках дорог с интенсивным движением.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Минрегиона.

По данным ведомства, до двух третей аварий на трассах происходит во время выполнения левого поворота через встречный поток машин.

"Поэтому в новых изменениях в ДБН отношении автомобильных дорог общего пользования планируем ограничить устройства левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения и предусмотреть в этих местах обязательное проектирование разноуровневых развязок", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается предусматривать устройство левых поворотов лишь на участках дорог с интенсивностью до 20 тыс. автомобилей в сутки.

В то же время, на скоростных трассах, дорогах категории 1-б, с интенсивностью движения более 20 тыс. автомобилей - обязательно обустраивать разноуровневые развязки.