Полторак обсудил с послом Британии вопросы сотрудничества и визит в Лондон

Министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с послом Британии Джудит Гоф обсудил перспективы будущего визита в Лондон, а также вопросы двустороннего сотрудничества оборонных ведомств.

Об этом сообщает Полторак в Facebook.

По словам министра, стороны обсудили планы о ходе предстоящего визита в Лондон и ряд вопросов двустороннего сотрудничества оборонных ведомств стран-партнеров, которые будут предметом двустороннего диалога.

"Благодарен посольству Великобритании в Украине, правительству и народу Великобритании за неизменное внимательное отношение к вопросам, связанным с Украиной, и поддержку украинского народа во время тяжелых испытаний, связанных с российской агрессией на востоке страны", - написал Полторак.