Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО около 400 кг кофе

На КПВВ "Марьинка" сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС из состав Объединенных сил совместно с работниками пограничной службы задержали жителя Донецкой области, который скрыто, под видом личных вещей, пытался перевезти через линию разграничения 391 кг зернового кофе в ассортименте на общую сумму 88 823 гривны.

Об этом сообщил штаб ООС.

Как сообщается, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия решения судом.