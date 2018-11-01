Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО около 400 кг кофе

Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО около 400 кг кофеСегодня, 12:05
На КПВВ "Марьинка" сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС из состав Объединенных сил совместно с работниками пограничной службы задержали жителя Донецкой области, который скрыто, под видом личных вещей, пытался перевезти через линию разграничения 391 кг зернового кофе в ассортименте на общую сумму 88 823 гривны.
Об этом сообщил штаб ООС.
Как сообщается, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия решения судом.