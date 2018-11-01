В Мариуполе появится тренажерный зал для детей с инвалидностью

Тренажерный зал для физической реабилитации детей с инвалидностью появится в Мариуполе в 2019 году, - сообщает местный сайт 0629.

Этот проект стал одним из победителей программы "Бюджет общественного участия". На его реализацию будет выделено из городского бюджета 200 тыс. грн.

Инициатор проекта Лилия Цуцкова считает, что специальные тренажеры позволят улучшить общее состояние организма детей с инвалидностью, нормализовать деятельность жизненно важных органов и систем, активизировать адаптационные возможности.

"В дальнейшем это поможет особым детям полнее самореализоваться, успешно интегрироваться в дошкольные детские учреждения и школы, стать полноправными гражданами общества", - отметила мариупольчанка.

Ранее в Мариуполе определили победителей программы «Бюджет общественного участия». Проекты победителей, которые получат финансовую поддержку, будут реализованы в следующем году. Всего на 31 проект, из которых 5 – больших и 26 – малых, выделено 8 млн 855 тыс. грн. На большие проекты предусмотрено по 500 тысяч грн, на малые – по 200 тысяч грн.