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КСУ признал конституционной отмену пособия по уходу за ребенком

Сегодня, 09:52 citynews.net.ua | Напечатать

Конституционный суд Украины признал конституционной отмену пособия по уходу за ребенком до достижения им трех лет и сокращение помощи при рождении второго и третьего ребенка, сообщает пресс-служба КСУ.

Отмечается, что суд 7 ноября принял решение по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции положений пункта 7 раздела II Закона Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине».

«Верховная Рада Украины может устанавливать, модернизировать или обновлять виды государственной помощи семьям с детьми, изменять размер этой помощи, механизмы ее начисления и предоставления, поскольку они не закреплены в Конституции Украины, а определяются в законах согласно социальной политике государства. Однако законодательные изменения не могут быть направлены на уклонение государства от его обязанностей, определенных, в частности, в статьях 3, 24, 51 Основного закона Украины», - говорится в решении суда.

КСУ пришел к выводу, что пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, пособие при рождении ребенка и помощь при усыновлении ребенка являются видами государственной помощи в общей системе социальной защиты населения. «Эти выплаты носят вспомогательный и стимулирующий характер и предоставляются с целью обеспечения материальной поддержки семей, имеющих детей, создания условий для содержания и воспитания детей, защиты их интересов в соответствии с социальной политики государства в этой сфере», – сообщили в суде.

Конституционный суд отмечает, что поскольку помощь при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и помощь при усыновлении ребенка установлены законом и конкретно не определены в Конституции Украины как составляющие права на социальную защиту, гарантированного ее статьей 46, то имеет Верховная Рада Украины свободу действий по законодательному регулированию порядка предоставления этих видов государственной помощи.

«Поскольку пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, пособие при рождении ребенка и помощь при усыновлении ребенка не предусмотрены в Конституции Украины, то на них не распространяются и определены ее статьей 22 гарантии запрета отмены или сужение содержания и объема прав, определенных, в частности, в статьях 46, 48 Основного Закона Украины», – сказано в сообщении.


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