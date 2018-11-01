В Кривом Роге на шахте погиб рабочий

В Кривом Роге на шахте "Юбилейная" вследствие несчастного случая на производстве погиб рабочий.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, несчастный случай произошел на горизонте 420 метров около 15-ти часов.

"Наши специалисты не успели спуститься, тело успели поднять сотрудники шахты. Наша медик констатировала смерть. Видимых повреждений у него нет. Причины устанавливает следствие. Мы квалифицируем этот случай как чрезвычайную ситуацию, связанную с несчастным случаем во время выполнения служебных обязанностей", - сообщили в горноспасательной службе.

Сообщается, что в 2017 году на производстве в угольной отрасли Украины произошло 780 несчастных случаев.