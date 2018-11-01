СБУ в Запорожье пресекла попытку контрабанды товаров военного назначения

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли факт незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения, подлежащих обязательному экспортному контролю, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Запорожья пытался переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации. Для этого он воспользовался одной из международных курьерских служб доставки.

Сотрудники спецслужбы изъяли товар после передачи злоумышленником посылки в почтовую службу. В ходе дальнейших санкционированных следственных действий по месту жительства мужчины оперативники СБУ задокументировали отсутствие у «торговца» разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины на осуществление международных передач этой группы товаров.

На данный момент, продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения изъятых товаров военного назначения и других лиц, причастных к противоправной деятельности.