У жителя Мариуполя полиция изъяла метадон стоимостью около 120 тысяч гривен

Пятьдесят пакетиков метадона, стоимость которых на "черном рынке" составляет около 120 тысяч гривен, обнаружили полицейские у жителя Мариуполя, - сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

В ходе несения службы на территории Центрального района внимание сотрудников уголовного розыска Центрального отдела полиции привлек неизвестный. Мужчина нес в руках большой пакет, заметно нервничал и озирался вокруг.

В ходе проведения стандартной проверки у 34-летнего местного жителя в пакете было обнаружено и изъято 50 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, вероятно, метадоном.

Все изъятое направлено на экспертизу.

"Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 120 000 гривен", - говорится в сообщении.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.