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От обстрела оккупантов пострадало сельхозпредприятие в Новолуганском

Сегодня, 12:34 citynews.net.ua | Напечатать

Под огонь оккупантов снова попало сельскохозяйственное предприятие «Бахмутский аграрный союз» в Новолуганском, сообщает украинская сторона СЦКК.

«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня, причем больше всего от их обстрелов страдает мирное население и объекты гражданской инфраструктуры. 6 ноября 2018 под огнем боевиков вновь оказалось сельскохозяйственное предприятие «Бахмутский аграрный союз» в Новолуганском», - говорится в сообщении.

Многострадальной свиноферме раз нанесен значительный материальный ущерб.

Группой украинской стороны СЦКК, прибывшей на место происшествия, было установлено, что обстрел имел место 06.11.2018 около 17.40. Огонь велся со стороны позиций вооруженных формирований Российской Федерации по направлению Доломитного с применением 120 мм минометов.

На месте обстрела, группой офицеров украинской стороны СЦКК, было выявлено:

- повреждения от взрыва 120 мм мины, которая сработала от попадания в ветку дерева напротив цеха санитарного забоя «БАС»;

- воронку в асфальте от попадания 120 мм мины на территории транспортного цеха «БАС»;

- четыре воронки в асфальте от попадания 120 мм мин на территории частного предприятия «КОМУН-ВИТ».

На территории «БАС», в результате попадания 120 мм мины, повреждено металлическое ограждение, воздушный конденсатор и фреонопровод холодильной установки, металлические двери, стеклянные окна и электрические провода цеха санитарного забоя, стены забора и стены поста охраны, пластиковое окно и стену кабинета начальника транспортного цеха, входные двери на второй этаж здания, стены коридора второго этажа здания транспортного цеха, устройство для уборки подсолнечника, автомобиль ГАЗ (молоковоз), автомобили «Газель» и КамАЗ, а также трактор «Беларусь».

На территории «КОМУН-ВИТ» в результате попадания четырех 120 мм мин значительных повреждений не зафиксировано.

Пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.


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