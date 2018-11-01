В аннексированном Крыму российские силовики провели обыски и задержали двух человек

Российские силовики провели утром 8 ноября в поселке Азовское Джанкойского района в аннексированном Россией Крыму обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова, после чего задержали его сына Аблялими Аблямитова и жену Айджан. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщается, обоих задержанных повезли в Симферополь.

Обыск начался примерно в 7:00 (6:00 по киевскому времени, - ред.), в нем принимали участие около двух десятков силовиков, которые приехали на трех машинах.

В доме находились пять человек вместе с ребенком. Дважды к владельцу дома, который болеет астмой, вызвали скорую помощь