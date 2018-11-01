Латвия хочет открыть консульство в Донецкой области

Председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куць заявил, что Латвия планирует открыть консульство в Донецкой области.

Об этом договорились во время визита в Украину парламентского секретаря Министерства обороны Латвии Виестурса Силениекса, говорится в заявлении председателя в Facebook.

"Кроме того, представители Национальной Гвардии и Вооруженных сил Латвийской Республики, которые вошли в состав делегации, отметили, что приехали в Украину поучиться и перенять опыт - в частности, управленческий и военный, приобретенный Украиной за годы сопротивления российской вооруженной агрессии", - написал он.

Также стороны договорились об обмене опытом по созданию отрядов самообороны и организации работы военно-гражданских администраций. В то же время Латвия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

"Гуманитарная помощь, организация отдыха для детей погибших украинских военных, реабилитация раненых - по этим направлениям сейчас идет сотрудничество, и она будет продолжена и в дальнейшем", - заявил главный капеллан Национальных Вооруженных сил Латвии Элмарс Плявиньш.