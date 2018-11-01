Четверо участников захвата ХОГА получили условные сроки

Киевский районный суд вынес приговоры четверым участникам захвата Харьковской облгосадминистрации весной 2014 года.

Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений, передает NewsRoom.

По данным следствия, уроженцы Крыма, Запорожья и Харькова поддались призывам сепаратистов и 7 апреля участвовали в захвате здания ХОГА. После этого мужчины расположились на различных этажах, пока на следующее утро не были задержаны спецподразделением "Ягуар". Во время столкновений под обладминистрацией легкие телесные повреждения получили сотрудники правоохранительных органов, курсанты и их преподаватели.

В ходе разбирательства ни один из подсудимых не признал своей вины. Все они утверждали, что в момент задержания находились рядом со зданием ОГА или "зашли туда из любопытства". Впрочем, показания злоумышленников опровергли свидетели и записи с видеокамер. Судья Наталья Бородина признала мужчин виновными по статье 294 УК Украины ("массовые беспорядки") и приговорила их к пяти годам лишения свободы, однако заменила реальное наказание на двухлетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.