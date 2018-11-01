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Цигикал: Украина реформирует морскую охрану из-за военной агрессии России

Вчера, 14:40 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что Украина реформирует морскую охрану из-за военной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, сегодня в Одессе продолжается Форум Черноморского пограничного сотрудничества при участии руководителей пограничных и береговых охран прибрежных стран.

"Из-за военной агрессии России, Украина и другие европейские государства кардинально пересмотрели подходы к защите и обороне своих границ, в т.ч. на море. В частности, в рамках наращивания морской компоненты мы реформируем свою морскую охрану", - сказал Цигикал.

Сообщается, что в настоящее время ГПСУ проводит целый комплекс мероприятий, который предусматривает, в первую очередь пересмотр подходов к охране морских пространств Украины.

В свою очередь, начальник Регионального управления морской охраны ГПСУ Олег Костур отметил, что сейчас в Одессе создан орган управления морской охраны, а также продолжается развертывание подразделений по всему побережью Черного и Азовского морей и реки Дунай.

"Одним из таких мероприятий является создание отдельной структуры для защиты национальных интересов в сфере безопасности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее Исключительной экономической (морской) зоне, а также для противодействия системным угрозам в частности со стороны РФ", - заявил он.


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