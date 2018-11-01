В Киеве задержали антиукраинского интернет-агитатора

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма задержали итернет-агитатора, который действовал по указанию российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что агитатор в 2015 году создал антиукраинский канал на одном из популярных видеохостингов. Там, по указанию представителей российских организаций подконтрольных спецслужбам РФ, размещал антиукраинский контент для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране.

"Мужчина ежемесячно выезжал в РФ, где проводил встречи, получал инструкции от кураторов и "гонорары" за проделанную работу и создание новых антиукраинских информационных проектов", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители изъяли доказательства его преступлений. В частности, цифровое электронное оборудование и черновики с записями сценариев провокационных информационных видеороликов.

"Для избегания ответственности за антиукраинскую деятельность злоумышленник планировал переехать на территорию РФ, где при помощи кураторов уже обустроил студию", - добавили в СБУ.

На сегодня задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Агитатора подозревают в преступлениях по нескольким уголовным статьям: действия, направленные на свержение власти (ст. 109 УК) и посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110 УКУ).