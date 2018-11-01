» » В Киеве задержали антиукраинского интернет-агитатора

В Киеве задержали антиукраинского интернет-агитатора

Сегодня, 14:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма задержали итернет-агитатора, который действовал по указанию российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что агитатор в 2015 году создал антиукраинский канал на одном из популярных видеохостингов. Там, по указанию представителей российских организаций подконтрольных спецслужбам РФ, размещал антиукраинский контент для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране.

"Мужчина ежемесячно выезжал в РФ, где проводил встречи, получал инструкции от кураторов и "гонорары" за проделанную работу и создание новых антиукраинских информационных проектов", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители изъяли доказательства его преступлений. В частности, цифровое электронное оборудование и черновики с записями сценариев провокационных информационных видеороликов.

"Для избегания ответственности за антиукраинскую деятельность злоумышленник планировал переехать на территорию РФ, где при помощи кураторов уже обустроил студию", - добавили в СБУ.

На сегодня задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Агитатора подозревают в преступлениях по нескольким уголовным статьям: действия, направленные на свержение власти (ст. 109 УК) и посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110 УКУ).


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:08

Украинская сторона СЦКК связала стягивание танков в оккупированный Донецк с «выборами»

Сегодня, 13:51

Сущенко этапировали в Кировскую колонию

Сегодня, 12:59

Правительство выделило 500 млн грн на зарплаты шахтерам

Сегодня, 12:47

Порошенко рассчитывает на усиление санкций против России в связи с "выборами" в ОРДЛО

Сегодня, 11:44

В оккупированном Луганске три человека отравились неизвестным веществом

Сегодня, 10:59

СММ ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Луганщине факт перевозки угля российскими грузовиками

Сегодня, 10:48

ОБСЕ призывает подписантов минских соглашений обеспечить безопасность персонала СММ

Сегодня, 09:59

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Сегодня, 09:16

За сутки в зоне ООС зафиксировано 10 обстрелов

Вчера, 18:44

Боевики за день 7 раз обстреливали силы ООС

Вчера, 18:00

Украинская сторона в ТКГ требует предоставить доступ ОБСЕ к аннексированному Крыму

Вчера, 17:40

В День украинского языка и письменности на Луганщину приедут OT VINTA

Новости Украины:

Сегодня, 14:05

В Киеве задержали антиукраинского интернет-агитатора

Сегодня, 13:51

Сущенко этапировали в Кировскую колонию

Сегодня, 12:46

Украина окажет гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго

Сегодня, 11:41

На Тернопольщине запретили русскоязычный культурный продукт

Сегодня, 10:59

Комитет ВР одобрил законопроекты о растаможке «евроблях»

Сегодня, 10:29

На Одесчине горел маслоперерабатывающий завод

Сегодня, 09:59

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Вчера, 18:00

В Мариуполе хотят создать второй военный городок

Вчера, 17:42

На Киевщине заказчик избил доставщика пиццы

Вчера, 17:02

Жданов вручил Свитолиной удостоверение Заслуженного мастера спорта

Вчера, 16:47

Харьков и Нюрнберг подписали меморандум

Вчера, 16:24

Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом 7-8 ноября

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 