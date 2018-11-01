Украина окажет гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго

Украина предоставит гуманитарную помощь голодающему населению Йемена, Судана и Конго. Соответствующие правительственные документы есть в распоряжении издания РБК-Украина.

Согласно опубликованным в феврале данным ООН, в Йемене насчитывалось 17 млн. человек (60% населения), в Судане - 3,8 млн (9% населения), в Конго - 7,7 млн (11% населения), которые остро нуждаются в продуктах питания и средствах к существованию. В контексте государственных мер по чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 гг. Украинская греко-католическая церковь инициировала предоставление гуманитарной помощи этим странам.

Также сообщается, что на сегодня получено принципиальное согласие Йемена и Судана, а Конго выразило заинтересованность. В то же время объемы гуманитарной помощи пока не сообщаются