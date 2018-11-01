Комитет ВР одобрил законопроекты о растаможке «евроблях»

Профильный комитет парламента по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал Верховной Раде рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией, передает РБК-Украина.

Так, члены комитета рекомендуют принять во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» №8487, а также проект закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» №8488.

По словам председателя комитета Нины Южаниной, законопроекты поддержаны с изменениями и поправками комитета.

«Прошу вас рекомендовать Верховной раде законопроект регистрационный номер № 8488 с предложениями с учетом поправок в таком варианте принять в целом как закон. Решение принято», - заявила Южанина.

Законопроектом №8487 предусмотрены базовые ставки акцизного налога на уровне €50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя – €100. Для автомобилей на дизельных двигателях до 3,5 тыс. куб. см – €75 и €150 – для авто на более мощных двигателях.

При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Как сообщает Auto24, Южанина озвучила ряд идей, которые профильный комитет поддержал после внесения народными депутатами. Нардеп предложила утвердить предложения по установлению сроков льготного растаможивания автомобилей, которые были ввезены в Украину.

Кроме ставок акциза, которые утверждены в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 30 дней после вступления закона в силу. Те же авто, которые будут растаможены в течение последующих 60 дней, будут растаможены с коэффициентом 0,65.

Все уплаченные налоги за растаможку «евроблях», которые были ввезены до приянтия этого закона, должны поступить в Пенсионный фонд Украины.

Относительно льготного ввоза электромобилей, то по этому вопросу было внесено более 40 поправок. Они будут вынесены на обсуждение в сессионный зал парламента.