В Мариуполе хотят создать второй военный городок

Второй военный городок намерены построить в Мариуполе, - сообщает 0629.

Проект решения о выделении земли на Запорожском шоссе, 47 для строительства военного городка опубликован на сайте Мариупольского горсовета.

Решение о разработке проекта землеустройства было принято еще в мае. На данный момент проект полностью разработан, и теперь его нужно утвердить, а землю предоставить в постоянное пользование.

Землю выделяют для воинской части 9937. На данном участке планируется строить военный городок для пограничников. Строить его будут за блокпостом на выезде из города.

В январе 2019 года в микрорайоне Черемушки должно завершиться строительство военного городка морских пехотинцев.