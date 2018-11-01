На Киевщине заказчик избил доставщика пиццы

В городе Белая Церковь заказчик избил доставщика пиццы, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Компания отмечала новоселье. Семья с двумя детьми сняла новую квартиру. Решили заказать пиццу. Когда курьер позвонил, к нему вышла женщина с ребенком на руках и сообщила, что пакет она забирает, а ее муж сейчас выйдет и рассчитается. Работник пиццерии пакеты хозяйки не отдал. Сумма заказа немного превышала 500 гривен.

Расчет 23-летний глава семейства провел кулаками.

Придя в себя, потерпевший обратился в полицию.

Вычислить обидчика было не сложно. Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).