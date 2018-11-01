Жданов вручил Свитолиной удостоверение Заслуженного мастера спорта

Удостоверение Заслуженного мастера спорта Украины Свитолиной вручил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

Об этом Игорь Жданов сообщил в своем facebook.

"Для меня честь вручить Элине Свитолиной удостоверение о присвоении звания "Заслуженный мастер спорта Украины". Благодарен Элине от имени миллионов зрителей и болельщиков, которые болели за нее и были свидетелями этой исторической победы. Невозможно передать словами, какой положительный эффект для имиджа Украины и популяризации спорта среди детей и молодежи дают такие незаурядные достижения. Это для всех нас очень важно. Ведь именно так прославляется Украина и формируется сознание нашего народа, как нации, которая умеет побеждать и достигать успеха", - говорится в сообщении.