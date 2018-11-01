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Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом 7-8 ноября

Сегодня, 16:24 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом 7-8 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, в ходе визита в Финляндию Порошенко примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии.

Кроме того, Порошенко проведет встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Сообщается, что в ходе встреч Порошенко будет поднимать вопрос дальнейшей поддержки Украины во внедрении реформ и отпоре агрессии Российской Федерации.


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