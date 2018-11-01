Януковича вызвали в Киевский суд для последнего слова

Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание для оглашения последнего слова 19 ноября.

Об этом сообщается в повестке, опубликованной 6 ноября в официальной правительственной газете «Урядовый курьер», передает LB.ua.

Уважительными причинами неявки суд сочтет: содержание под стражей подсудимого, отсутствие его по месту жительства вследствие командировки или путешествия, смерть его родственников или тяжелая болезнь.

Также препятствием для прибытия на судебное заседание могут быть обстоятельства непреодолимой силы (эпидемия, военные события, стихийные бедствия и т. д.).

В повестке отмечается, что Януковичу разрешено участвовать в суде по видеосвязи.

30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича о госизмене. 19 ноября суд намерен заслушать последнее слово экс-президента.