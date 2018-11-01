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Правозащитники передали британским депутатам список ответственных за пытки украинских политзаключенных

Сегодня, 13:49 citynews.net.ua | Напечатать

Представительница медийной инициативы за права человека (МИПЧ) Мария Томак передала члену комитета по иностранным делам британского парламента Роберту Силли список с фамилиями русских и украинский граждан, которые нарушают права человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Радио Свобода, который присутствовал на встрече родственников удерживаемых Россией украинцев Павла Гриба и Евгения Панова с депутатом британского парламента в Лондоне.

"Мы считаем возможным расширение действия "акта Магнитского" против этих людей, поскольку речь идет о нарушении Европейской конвенции по правам человека, а именно - о пытках", - сказала Томак.

О возможной имплементации "акта Магнитского" Роберт Силли сказал: "Я считаю то, как реагировало британское правительство на отравление Скрипалей, довольно впечатляющим примером эффективного противодействия преступлениям России".

Перед встречей в Лондоне посольство Украины передало Министерству иностранных дел Великобритании список людей, которых МИПЧ считает виновными в пытках украинских граждан. Представитель посольства заявил, что сейчас общественная организация ведет переговоры с МИД Украины относительно признания этого списка официальным.

На встрече присутствовали Ольга и Игорь Грибы, сестра и отец Павла Гриба, а также руководитель объединения семей политзаключенных и брат фигуранта дела так называемых "крымских диверсантов" Евгения Панова Игорь Котелянец. Последний отметил, что заявления от таких стран, как Великобритания, действительно помогают остановить пытки украинских граждан в российских тюрьмах.

"Мы сегодня встретились с представителями Министерства иностранных дел с целью напомнить о всех украинцах политзаключенных. Это именно то, за что голодал Олег Сенцов - чтобы привлечь внимание не только к себе, но и к другим незаконно осужденным", - заявил Котелянец.

Ольга Гриб, сестра похищенного ФСБ с территории Беларуси Павла Гриба , вспомнила о возможности переноса мирных переговоров в "нормандском формате" из Минска в другую страну.

"Минск - это неприемлемое место для урегулирования такого конфликта. Возможно, Великобритания могла бы стать такой страной", - сказала она, обращаясь непосредственно к депутату британского парламента.

Роберт Силли - член палаты общин британского парламента от Консервативной партии, а также участник комитета иностранных дел. Он неоднократно критиковал президента России Владимира Путина и известен поддержкой санкций против России, в частности применение "акта Магнитского" для борьбы с "грязными российскими деньгами". "Акт Магнитского" - закон США, а также ряда других стран, который накладывает экономические санкции и запрещает въезд лицам, виновным в нарушениях прав человека. В мае этого года закон одобрил парламент Великобритании.


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