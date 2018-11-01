В ДНР 20 человек арестовали за пересечение линии соприкосновения

В декабре 2017 год Александр Захарченко подписал "указ", которым запретил выезд за пределы "ДНР" ряду должностных лиц.

Как сообщает издание "Новости Донбасса", не все бюджетники согласились с таким положением дел. Некоторые пытались выехать за пределы ОРДЛО за что жестоко поплатились.

По информации донецких силовиков, те чиновники, которые, нарушив запрет, пересекли линию соприкосновения в "ДНР" признаются шпионами и идут под суд.

Так свыше 20 "госслужащих" в "ДНР" осуждены к лишению свободы на срок 10-15 лет, так как их выезд за пределы ОРДЛО признали сотрудничеством со спецслужбами Украины.