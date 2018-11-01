Гандзюк похоронят в Херсоне

Гандзюк похоронят в ХерсонеСегодня, 18:00
Активистку и советницу херсонского мэра Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября в больнице, похоронят в родных краях – в Херсоне.
Об этом рассказал ее друг, украинский политолог Виктор Таран, передает «Сегодня».
В то же время журналисты дозвонились отцу Екатерины, который опроверг слухи о якобы попадании матери Гандзюк в больницу после вести о смерти ее дочери.
«Нет, она дома. Что касается похорон Кати, то даты еще назвать не могу, идут экспертизы», – сказал ее отец, херсонский хирург Виктор Гандзюк.