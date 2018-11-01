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Минздрав вместо главврача ввел должности директора и медицинского директора

Сегодня, 17:44 citynews.net.ua | Напечатать

Минздрав вместо главврача ввел должности директора и медицинского директора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"С 1 января 2019 г. в Украине функции директора и медицинского директора будут четко разграничены: директор заведения будет заниматься вопросами хозяйственной деятельности, а медицинский директор - исключительно вопросами медицины. Никого увольнять не будут: все главные врачи и другие медицинские работники будут выполнять свои функции без изменений до окончания срока действия их договоров.

Соответствующий приказ от 31.10.2018 № 1977 утвержден в МОЗ Украины", - заявили в МОЗ.

"Сейчас все функции - и административные, и медицинские - в украинских медучреждениях выполняет главный врач. Это огромный массив работы, который во многих развитых странах мира выполняют два специалиста - генеральный директор занимается ключевыми административными вопросами, а медицинский директор курирует все медицинские процессы. Такие кадровые решения уже десятки лет эффективно действуют во всем мире, в том числе во многих странах-членах Европейского Союза. С января 2019 г. такой механизм будет и в Украине", - добавили в министерстве.

Согласно новым правилам, генеральный директор медицинского учреждения будет заниматься стратегическим планированием, формированием бюджета, координацией работы заведения и анализом его экономической эффективности. Также он должен организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, обеспечивать привлечение инвестиций и т.д. С 2022 года занимать должность директора на конкурсной основе может претендент с гуманитарным образованием, правовед, экономист, врач, управленец.


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