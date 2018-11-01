Сегодня в Украине вступил в силу закон о восстановлении кредитования.

Об этом говорится в законе, опубликованном в субботу, 3 ноября, в официальном издании «Голос Украины», передает УНН.

Как отметили в своем заключении представители профильного комитета, этот закон позволит уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков, что будет способствовать восстановлению экономики и активизации кредитованию физических лиц, прежде всего для улучшения жилищных условий.

Также он должен устранить схемы незаконного вывода имущества из-под обременения кредитора, упростить процесс и уменьшить расходы должников и кредиторов (взыскателей) при урегулировании долга за счет совершенствования внесудебных инструментов, урегулировать пробелы по погашению кредитов в случае признания наследства от умершего и ряд других вопросов в процессе наследования.

Авторы закона также пересмотрели подход к норме Закона Украины «Об ипотеке» о внесудебном урегулировании, что касается перехода права собственности на залоговое имущество.