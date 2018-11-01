СБУ: Боевик из «оплота» осужден на три года тюрьмы

Суд в Запорожье приговорил к 3 годам лишения свободы участника незаконного вооруженного формирования «ДНР».

Об этом сообщают в СБУ. Токмакский районный суд Запорожской области признал виновным 22-летнего мужчину, который вступил в ряды боевиков в июне 2014 года.

По данным СБУ, мужчина был членом незаконного вооруженного формирования «Оплот».

«Правоохранители задержали боевика в январе 2017 года в Белопольском районе Сумской области, куда он приехал навестить родственников», - сообщили в СБУ.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины –создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности.